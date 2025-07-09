В Пензе подсчитали число зараженных златкой деревьев

09.07.2025 | 08:20

В Пензе ясеневой изумрудной златкой заражено около 5 000 деревьев, сообщили в управлении ЖКХ города.

Специалисты назвали признаки пострадавших растений: отслоение коры, Д-образные отверстия в ней, засыхание.

Осенью в городе намерены высадить крупномеры, которые заменят ликвидированные деревья. Также специалисты планируют мероприятия по лечению зараженных растений, которые еще не окончательно уничтожены вредителем.

Ранее сообщалось, что вырубка сухих деревьев, которые погубила златка, началась в сквере Белинского, напротив областного драмтеатра.

В скором времени аналогичные мероприятия проведут и в других местах, где также выявили очаги заражения.