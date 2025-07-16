Суру в районе набережной вновь вручную расчистили от водорослей

16.07.2025 | 20:01

В Пензе Суру в районе набережной вновь расчистили от водорослей. Об этом администрация города отчиталась в среду, 16 июля.

Водоросли убрали сотрудники МБУ «Пензавтодор» по поручению главы города Олега Денисова. Аналогичную работу они проделали в первых числах июля.

Горожане давно недовольны скоплением водорослей в реке у набережной. Проблема существует уже много лет.

В марте этого года Олег Денисов заявил, что к работам на Суре привлекут специализированную компанию.

«У профильной организации есть необходимая спецтехника, которая позволяет оптимизировать процесс очистки и делает его более эффективным», - написал он на своих страницах в соцсетях.

На странице администрации во «ВКонтакте» пензенцы интересуются, где обещанная техника. Однако ответ им пока не поступил.