Суру в районе набережной вновь вручную расчистили от водорослей

В Пензе Суру в районе набережной вновь расчистили от водорослей. Об этом администрация города отчиталась в среду, 16 июля.
Водоросли убрали сотрудники МБУ «Пензавтодор» по поручению главы города Олега Денисова. Аналогичную работу они проделали в первых числах июля.
Горожане давно недовольны скоплением водорослей в реке у набережной. Проблема существует уже много лет.
В марте этого года Олег Денисов заявил, что к работам на Суре привлекут специализированную компанию.
«У профильной организации есть необходимая спецтехника, которая позволяет оптимизировать процесс очистки и делает его более эффективным», - написал он на своих страницах в соцсетях.
На странице администрации во «ВКонтакте» пензенцы интересуются, где обещанная техника. Однако ответ им пока не поступил.
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