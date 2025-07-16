В Пензенской области снизилось число ДТП по вине водителей автобусов

16.07.2025 | 16:18

Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Александр Гальдин и начальник территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области Олег Господинов приняли участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Пензенской области. Оно состоялось в среду, 16 июля.

Александр Гальдин доложил присутствовавшим, что за первые 6 месяцев 2025 года на территории региона по вине водителей-лицензиатов (транспорт общего пользования) случилось 22 ДТП, то есть на 24,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Сократилось и количество пострадавших – с 51 до 25 (-50,9%).

По его словам, в Пензенской области на особом контроле находится содержание дорог федерального значения. За 6 месяцев инспекторы Ространснадзора проверили 1 010 км трасс, выявили 87 нарушений и вынесли 7 постановлений на сумму 340 000 рублей в отношении собственников дорог, эксплуатирующих организаций, владельцев дорожного сервиса. Самые частые нарушения - это ненормативное состояние покрытия проезжей части, обочин и разделительных полос, а также несанкционированные съезды.

Александр Гальдин сообщил, что сейчас у территориального отдела Госавтодорнадзора есть передвижная лаборатория весогабаритного контроля. Для ее эффективного использования необходимы специально оборудованные площадки, однако таковых в регионе нет. Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО попросил внести в протокол заседания комиссии поручение о необходимости оборудования сертифицированных площадок.

Александр Гальдин подчеркнул: движение тяжеловесных машин приводит к колейности, которая создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

За полгода на стационарном посту на трассе М-5 около Мокшана превышение весовых параметров выявили у 70 перевозчиков. Сумма наложенных штрафов составила 27 900 000 рублей.

Замначальника МТУ Ространснадзора по ПФО также поднял вопрос о частых нарушениях собственниками дорог порядка размещения информации в СКДФ (системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов). Он попросил внести в решение комиссии поручение главам районных администраций принять меры по исполнению требований закона (именно они в подавляющем большинстве случаев являются собственниками дорог).

Затем Александр Гальдин доложил о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в регионе.

В Пензенской области 184 учебных учреждения имеют лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами. Территориальный отдел Госавтодорнадзора на постоянной основе ведет профилактическую работу по организованным перевозкам детей. Во всех 184 учреждениях были проведены консультирования.

За полгода в отдел поступило 237 уведомлений об осуществлении заказных перевозок групп детей. По каждому провели проверку на наличие лицензии и автобуса в реестре лицензий, диагностической карты и подключения транспорта к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Если выявлялись недостатки, школы, получив сигнал, устраняли их до начала поездки.

«Особо следует отметить, что в период 2024-2025 гг. на территории Пензенской области не было ДТП по вине перевозчиков, осуществляющих перевозки организованных групп детей», - подытожил Александр Гальдин.