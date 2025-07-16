Госдума обязала землевладельцев уничтожать борщевик

В среду, 16 июля, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части защиты земель от произрастания инвазивных растений (распространение которых угрожает биологическому многообразию. - Прим. ред.).
В частности, эта инициатива позволит эффективнее бороться с борщевиком Сосновского.
Закон обязывает правообладателей любых земельных участков бороться с сорными, инвазивными, чужеродными растениями, наносящими ущерб окружающей среде.
Раньше регулирование касалось только сельскохозяйственных земель.
Перечень инвазивных растений и методы борьбы с ними должны будут определить правительство и субъекты РФ.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, уточнили в Госдуме.
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