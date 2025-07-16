Госдума обязала землевладельцев уничтожать борщевик

16.07.2025 | 18:34

В среду, 16 июля, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части защиты земель от произрастания инвазивных растений (распространение которых угрожает биологическому многообразию. - Прим. ред.).

В частности, эта инициатива позволит эффективнее бороться с борщевиком Сосновского.

Закон обязывает правообладателей любых земельных участков бороться с сорными, инвазивными, чужеродными растениями, наносящими ущерб окружающей среде.

Раньше регулирование касалось только сельскохозяйственных земель.

Перечень инвазивных растений и методы борьбы с ними должны будут определить правительство и субъекты РФ.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, уточнили в Госдуме.