Общество

Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию монет

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Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет из драгоценных металлов 2 новыми экземплярами из серии «Исторические события», отчеканенными Санкт-Петербургским монетным двором и выпущенными в обращение Банком России.

В продаже появилась монета «100-летие Международного детского центра «Артек». На ее реверсе изображен логотип знаменитого учреждения на фоне выполненного в технологии лазерного матирования изображения горы Аю-Даг.

Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию монет

На монете «100-летие Всероссийского общества слепых» - логотип организации, над ним – выполненный в технологии лазерного матирования QR-код. При наведении на него камеры смартфона пользователь переходит на официальный сайт общества, где есть возможность получить тифлокомментарий, то есть озвученную информацию о монете. Рельефная надпись «100 лет» выполнена шрифтом Брайля.

Банк «Кузнецкий» расширил коллекцию монет

Обе монеты сделаны из серебра 925-й пробы, их номинал - 3 рубля, масса чистого вещества - не менее 31,10 г.

Более подробную информацию о новинках можно получить в главном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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Источник — фото 2 и 3 - с сайта www.cbr.ru
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