Общество

Введен в эксплуатацию новый дом на ГПЗ - ЖК «Ботаника»

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Девелопер «Автор новой жизни» завершил строительство кирпичного жилого дома «Ботаника» в микрорайоне ГПЗ-24. Пензенцев ждут просторные светлые квартиры, приватная атмосфера и живописные виды из окна.

ЖК «Ботаника» расположен недалеко от Ангарского пляжа. Это современный дом на 138 квартир, где все жители будут знать друг друга в лицо - в противовес многоэтажкам с плотным заселением.

Введен в эксплуатацию новый дом на ГПЗ - ЖК «Ботаника»

Проект отличается продуманным озеленением, разработанным ландшафтными дизайнерами при участии специалистов сельскохозяйственной академии. На закрытой от посторонних территории обустроены:

- площадки из экоматериалов для детей разного возраста;

- уникальная музыкальная инсталляция для развития малышей;

- перголы, увитые виноградной лозой;

- спортивная зона с турниками;

- плоскостная парковка для автомобилей.

Дом построен из качественного силикатного кирпича и оснащен автономной котельной. Это гарантирует жителям стабильное тепло- и водоснабжение без перебоев и завышенных тарифов.

Уже осенью этого года собственники квартир с предчистовой отделкой получат ключи. Те, кто выбрал жилье с ремонтом, смогут заселиться в I квартале 2026 года.

«Свободных квартир осталось всего три!» - отметил застройщик.

Проконсультироваться по оставшимся планировочным решениям можно на сайте или по телефону +7 (841) 250-98-93.

ООО «Специализированный застройщик «Домострой». Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.

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