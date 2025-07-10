В Пензе изменят количество рейсов поливальных машин

Из-за жаркой погоды по улицам областного центра станут чаще ездить поливальные машины. Такое поручение дал «Пензавтодору» глава города Олег Денисов.
Он отметил, что охлаждающее орошение поможет убрать пыль и увлажнить воздух.
Сейчас на линии работает 20 машин, количество рейсов будет увеличено.
«Ночью упор сделаем на мойку проезжей части», - пояснил Олег Денисов.
Ранее в администрации города напомнили о мерах защиты от теплового удара. Пензенцам порекомендовали не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности - с 11:00 до 16:00.
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