В Пензе изменят количество рейсов поливальных машин

10.07.2025 | 16:21

Из-за жаркой погоды по улицам областного центра станут чаще ездить поливальные машины. Такое поручение дал «Пензавтодору» глава города Олег Денисов.

Он отметил, что охлаждающее орошение поможет убрать пыль и увлажнить воздух.

Сейчас на линии работает 20 машин, количество рейсов будет увеличено.

«Ночью упор сделаем на мойку проезжей части», - пояснил Олег Денисов.

Ранее в администрации города напомнили о мерах защиты от теплового удара. Пензенцам порекомендовали не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности - с 11:00 до 16:00.