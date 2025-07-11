Ремонт лестницы на ул. Кирова в Пензе подходит к концу

11.07.2025 | 18:15

В Пензе подходит к концу ремонт лестницы между улицами Кирова и Московской - за остановкой общественного транспорта «Детская библиотека».

Обновление конструкции, на состояние которой пензенцы жаловались несколько лет, началось в первых числах июля.

Обследование показало, что необходимо заменить ступени и привести в порядок площадки между маршами.

Пришедшую в негодность плитку демонтировали. На данный момент ступени уже отремонтированы, спуски укреплены, работы на площадках еще ведутся, но лестница уже открыта для прохода.

Ранее в мэрии сообщали, что завершить весь объем работ планируется в течение месяца.