На Олимпийской аллее готовят площадку под новые тренажеры

10.07.2025 | 11:54

В Пензе готовят площадку под новые тренажеры у олимпийских колец на одноименной аллее. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в администрации Пензы.

Старые элементы уже демонтированы. Сейчас идет устройство основания спортивной зоны.

«В дальнейшем здесь планируется проведение мастер-классов, занятий по скандинавской ходьбе, дартсу, футболу, спортивному ориентированию, а также тематические программы для всей семьи и катание на роликах», - рассказали в мэрии.

О решении обновить площадку стало известно 1 апреля. Тогда глава города Олег Денисов уточнил, что работы удастся провести за счет победы проекта «Спортивная суббота. Жизнь в движении» в конкурсе грантов.

В 2022 году на Олимпийской аллее появилась спортивная зона для занятий воркаутом.