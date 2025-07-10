Общество

На Олимпийской аллее готовят площадку под новые тренажеры

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В Пензе готовят площадку под новые тренажеры у олимпийских колец на одноименной аллее. Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в администрации Пензы.

Старые элементы уже демонтированы. Сейчас идет устройство основания спортивной зоны.

«В дальнейшем здесь планируется проведение мастер-классов, занятий по скандинавской ходьбе, дартсу, футболу, спортивному ориентированию, а также тематические программы для всей семьи и катание на роликах», - рассказали в мэрии.

О решении обновить площадку стало известно 1 апреля. Тогда глава города Олег Денисов уточнил, что работы удастся провести за счет победы проекта «Спортивная суббота. Жизнь в движении» в конкурсе грантов.

В 2022 году на Олимпийской аллее появилась спортивная зона для занятий воркаутом.

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Источник — фото администрации Пензы
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