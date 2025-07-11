Пруд в Заречном расчищают от водорослей земснарядом

11.07.2025 | 19:39

В Заречном задумали расчистить пруды в зоне отдыха «Солнечная». Начали с нижнего, сообщил в пятницу, 11 июля, на своих страницах в соцсетях глава закрытого города Алексей Костин.

Он отметил, что пруд не похож на водоем в зоне отдыха «Лесная» - более мелкий, отличается составом воды и растительностью.

Пруд заполнен водорослями, которые в основном находятся на дне. Их убирают с помощью земснаряда, переоборудованного специально для такой задачи.

«Технологию очистки протестировал лично. В ее использовании нет особых трудностей, зато эффективность видна невооруженным глазом. Огромные клубки водорослей можно извлечь со дна пруда за считаные минуты», - поделился Костин в посте.

С помощью земснаряда затем углубят дно водоема. В дальнейшем аналогичную работу проведут на остальных прудах.