Установка лестницы с ул. Пацаева к Тропе здоровья почти завершена

12.07.2025 | 10:39

В Пензе подрядчик почти завершил установку лестницы, ведущей с улицы Пацаева на Тропу здоровья (выход в районе телевышки). Осталось доделать несколько ступеней.

У сооружения нет перил. Ступени пока отсутствуют перед самой тропой, оставшийся недоделанным участок пензенцы преодолевают по склону.

Сдать объект планировали к 1 июня.

Ранее сообщалось, что лестница с улицы Пацаева к Тропе здоровья будет одномаршевой, с промежуточными площадками из стальных косоуров (несущий элемент или сердечник лестничного полотна, наклонно размещенная балка, перекинутая между площадками, на которую укладываются ступени марша. - Прим. ред.) и ступеней на винтовых сваях. Ее протяженность - более 90 погонных метров.

Пандус на предусмотрен, что огорчает и возмущает многих пензенцев.