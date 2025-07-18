В России собираются ограничить иностранные мессенджеры

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству предложить дополнительные ограничения на использование иностранных мессенджеров.
Об этом сообщается на сайте Кремля. Срок выполнения поручения - до 1 сентября 2025 года.
Кроме того, хотят разработать ограничения и для социальных сетей, электронной почты и других приложений, разработанных в иностранных государствах.
Сейчас в России наиболее популярны мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram. Также используются Viber (заблокирован Роскомандзором), VK Мессенджер.
В июне 2025 года Президент РФ подписал закон о создании в стране национального мессенджера, который должен объединить функционал обмена сообщениями и государственные сервисы.
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