В России собираются ограничить иностранные мессенджеры

18.07.2025 | 08:21

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству предложить дополнительные ограничения на использование иностранных мессенджеров.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Срок выполнения поручения - до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, хотят разработать ограничения и для социальных сетей, электронной почты и других приложений, разработанных в иностранных государствах.

Сейчас в России наиболее популярны мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram. Также используются Viber (заблокирован Роскомандзором), VK Мессенджер.

В июне 2025 года Президент РФ подписал закон о создании в стране национального мессенджера, который должен объединить функционал обмена сообщениями и государственные сервисы.