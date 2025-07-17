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Общество

Стали известны результаты обследования молодоженов в Пензе

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За первое полугодие 2025-го сертификатом здоровья молодоженов воспользовались 146 пар, сообщили в региональном минздраве. При этом приглашение на обследование за тот же период выдавалось 1 337.

«В полном объеме прошли обследования 104 новобрачных, из них 9 парам требуется проведение ЭКО. Счастливая беременность наступила у 13 пар», - уточнили в ведомстве.

Сертификат выдается с 2024 года прямо в загсе вместе со свидетельством о заключении брака. Молодожены могут пройти по нему бесплатную диагностику репродуктивных функций в соответствующем отделении клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где профильные специалисты дадут профессиональные рекомендации.

Сделать это можно в течение года.

«Проходить прегравидарную подготовку крайне важно, так как планирование беременности необходимо осуществлять заранее. Пара может даже не подозревать о наличии проблем с фертильностью, а обследования, требующиеся для выявления причин бесплодия, могут занять от 3 до 6 месяцев. Поэтому важно заранее готовиться и стремиться к здоровой беременности, чтобы в итоге родился крепкий и здоровый малыш», - пояснила заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра Наталья Андреева.

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Источник — фото минздрава
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