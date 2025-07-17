Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

В четверг, 17 июля, в Пензе состоялось торжественное открытие новой дороги на ГПЗ. Она соединила улицы Антонова и Измайлова.
Протяженность дороги - 896 метров. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше намеченного срока.
«Спасибо дорожникам, которые работали ударными темпами, эта дорога нужна нашему городу уже сейчас. Учтены нюансы развития микрорайона ГПЗ и просьбы жителей, высказанные при проектировании. Мы не просто сохранили, а благоустраиваем расположенный рядом сквер. Будем развивать микрорайон, есть хорошие планы по реконструкции улицы Антонова, а также дальнейшие шаги, которые позволят создать совершенно другую транспортную ситуацию», - заявил на церемонии открытия губернатор Олег Мельниченко.
Новая дорога двухполосная. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.
Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года.
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