Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

17.07.2025 | 18:57

В четверг, 17 июля, в Пензе состоялось торжественное открытие новой дороги на ГПЗ. Она соединила улицы Антонова и Измайлова.

Протяженность дороги - 896 метров. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше намеченного срока.

«Спасибо дорожникам, которые работали ударными темпами, эта дорога нужна нашему городу уже сейчас. Учтены нюансы развития микрорайона ГПЗ и просьбы жителей, высказанные при проектировании. Мы не просто сохранили, а благоустраиваем расположенный рядом сквер. Будем развивать микрорайон, есть хорошие планы по реконструкции улицы Антонова, а также дальнейшие шаги, которые позволят создать совершенно другую транспортную ситуацию», - заявил на церемонии открытия губернатор Олег Мельниченко.

Новая дорога двухполосная. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года.