Общество

Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

Печать
Telegram

В четверг, 17 июля, в Пензе состоялось торжественное открытие новой дороги на ГПЗ. Она соединила улицы Антонова и Измайлова.

Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

Протяженность дороги - 896 метров. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше намеченного срока.

Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

«Спасибо дорожникам, которые работали ударными темпами, эта дорога нужна нашему городу уже сейчас. Учтены нюансы развития микрорайона ГПЗ и просьбы жителей, высказанные при проектировании. Мы не просто сохранили, а благоустраиваем расположенный рядом сквер. Будем развивать микрорайон, есть хорошие планы по реконструкции улицы Антонова, а также дальнейшие шаги, которые позволят создать совершенно другую транспортную ситуацию», - заявил на церемонии открытия губернатор Олег Мельниченко.

Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

Новая дорога двухполосная. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.

Новую дорогу на ГПЗ сдали на полтора года раньше срока

Строительство перемычки, соединяющей улицы Измайлова и Антонова, начали в сентябре 2024 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте