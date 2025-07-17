Общество

Пенсионеры Пензенской области перешли на цифровое общение

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В районах Пензенской области абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 33% больше мобильного трафика. Суммарно на них приходится уже 38% интернет-данных в селах и деревнях, сообщили специалисты МегаФона после анализа обезличенной статистики клиентов.

Как показывает big data оператора, летом 2025 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 10 Гбайт в месяц. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 20% дольше, чем ровесники‑мужчины.

Если говорить о географии, то впереди по общему объему трафика жители Кузнецкого, Городищенского, Никольского, Пензенского и Бессоновского районов.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитают лишь 36% пенсионеров, у остальных - смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C.

«Перед летним сезоном мы традиционно уделяем внимание загородному направлению. В теплое время года здесь увеличивается нагрузка на сеть: кто‑то из горожан приезжает каждые выходные, кто‑то перебирается сразу на несколько месяцев. Часто это люди старшего поколения, которым очень важно быть на связи с близкими», - отметил технический руководитель МегаФона в Пензенской области Александр Деев.

Так, оператор запустил новое телеком-оборудование в селе Васильевка в Пензенском районе. Инженеры задействовали здесь средний диапазон частот LTE и обеспечили скорость мобильного интернета до 100 Мбит/c. Уже в первые недели после расширения инфраструктуры местные жители прокачали 5,7 Тбайт трафика - объем 4 000 фильмов в разрешении для смартфона.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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Источник — фото предоставлено МегаФоном
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