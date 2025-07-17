Штрафы для безответственных родителей увеличат в разы

17.07.2025 | 19:51

В четверг, 17 июля, депутаты Госдумы приняли поправки об увеличении штрафа для родителей за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

Изменения коснутся статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сейчас за это нарушение штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей. Размер взыскания решено увеличить, новый диапазон - от 500 до 2 000 рублей.

В начале мая в Пензе школьница на улице Циолковского сорвала и окунула в лужу Знамя Победы. Ее личность быстро установили. Девочку вместе с родителями пригласили в отдел полиции, где провели беседу.

Оказалось, что это 12-летняя ученица 6-го класса одной из пензенских школ. Позже в Сети появилось видео с ее извинениями. На родителей девочки составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней. Обсуждая размер штрафа в соцсетях, горожане высказали негодование.