Общество

В Госдуме захотели решить проблему с неразборчивым почерком врачей

Печать
Telegram

Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением избавить россиян от необходимости разбирать почерк врачей.

По его словам, понять написанное медиками часто не могут ни пациенты, ни фармацевты.

«Об этом мне пишут обращения граждане нашей страны, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармацевтов продавать лекарства. А вы сами понимаете, что лекарства, продаваемые по рецепту, часто нужны без задержек и промедлений», - написал Ткачев в своем телеграм-канале.

Решить проблему легко, выразил уверенность депутат.

«Не курсами каллиграфии, а обычным принтером. Об этом написал депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко», - уточнил Ткачев.

По его мнению, в предложении нет излишней цифровой нагрузки на медицинские учреждения, в качестве бланка можно использовать любую подходящую типовую форму.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте