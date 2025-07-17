В Госдуме захотели решить проблему с неразборчивым почерком врачей

17.07.2025 | 19:28

Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением избавить россиян от необходимости разбирать почерк врачей.

По его словам, понять написанное медиками часто не могут ни пациенты, ни фармацевты.

«Об этом мне пишут обращения граждане нашей страны, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармацевтов продавать лекарства. А вы сами понимаете, что лекарства, продаваемые по рецепту, часто нужны без задержек и промедлений», - написал Ткачев в своем телеграм-канале.

Решить проблему легко, выразил уверенность депутат.

«Не курсами каллиграфии, а обычным принтером. Об этом написал депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко», - уточнил Ткачев.

По его мнению, в предложении нет излишней цифровой нагрузки на медицинские учреждения, в качестве бланка можно использовать любую подходящую типовую форму.