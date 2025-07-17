В Пензе идет набор на курсы сестер и братьев милосердия

17.07.2025 | 21:31

В октябре Пензенская епархия снова организует курс обучения сестер и братьев милосердия. Это будет уже третий поток.

В программе - теоретические и практические занятия по уходу за лежачими пациентами, инфекционной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.

Обучение бесплатное, его проведут преподаватели учебного центра больницы святителя Алексия, митрополита Московского (г. Москва).

Записаться можно по телефонам 8 (937) 441-32-50 и 8 (909) 322-72-29. После курса выдается свидетельство государственного образца.

«Сейчас выпускники предыдущих потоков применяют свои знания в разных сферах: помощь в уходе за подопечными пензенского онкологического центра, домов престарелых и богадельни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при Троицком женском монастыре, в прифронтовых госпиталях и пунктах временного размещения беженцев в зоне СВО, осуществляют уход за немощными на дому», - сообщили в епархии.