18 июля пензенцам снова обещают кратковременный дождь

17.07.2025 | 22:00

В пятницу, 18 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер подует с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +13...+18 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29.

В ночь на субботу прогнозируется +12...+17 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 18 июля - Афанасьев день. На Руси подмечали: на Афанасия радуга с утра - к дождю, вечером - к ясной погоде.