Лестницей с ул. Пацаева к Тропе здоровья пока нельзя пользоваться

12.07.2025 | 17:58

В администрации Пензы сообщили, когда завершится монтаж лестницы с улицы Пацаева на Тропу здоровья (выход в районе телевышки).

Объект планируют сдать до 1 августа. У сооружения обязательно появятся перила.

«До полного завершения работ пользоваться лестницей запрещено в целях безопасности», - подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что после того, как лестница с улицы Пацаева на Тропу будет готова, специалисты приступят к монтажу другой - до 1-го проезда Станиславского.

В перспективе Тропу здоровья могут продлить до улицы Захарова. О таких планах рассказал председатель гордумы Денис Соболев.

«У нас задача довести ее до Захарова. Она же изначально доходила до Захарова, а через Захарова переходишь - и там уже смотровая площадка. Вот у нее логическое завершение будет», - объяснил он.