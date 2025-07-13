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Общество

Пензенские семьи могут оформить жилищные сертификаты до 1 августа

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В Пензенской области завершается программа по предоставлению молодым семьям сертификатов на покупку или строительство собственного жилья.

Прием документов закончится 1 августа.

Право на выплату в размере 328 000 рублей имеют супруги в возрасте до 28 лет, у которых в первый год брака родился ребенок (либо его усыновили/удочерили). При этом общая площадь жилого помещения на одного члена семьи должна составлять менее 10 кв. м.

Заявления на участие в программе принимают в местных управлениях соцзащиты. В Заречном, Кузнецке, Башмаковском, Пачелмском и Сосновоборском районах - в администрациях.

Сертификаты пензенским семьям выдают с 2011 года за счет средств регионального бюджета. Цель - улучшить демографические показатели.

«Планируется, что на смену программе придет новая жилищная мера поддержки для семей с детьми», - пояснили в областном минтруде.

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