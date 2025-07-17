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Общество

ЕР поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу

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Подготовка к новому учебному году часто означает значительные финансовые затраты для семей. Чтобы помочь тем, кто в этом особенно нуждается, «Единая Россия» с 2012 года проводит акцию «Собери ребенка в школу». Так дети из социально уязвимых категорий могут бесплатно получить принадлежности для учебы.

В 2025 году акция будет проходить до 1 сентября. Чтобы принять участие, следует подать заявку на сайте партии или в общественных приемных.

«Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке к Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберем все необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям», - сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Такая поддержка станет существенной опорой для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За годы реализации проекта помощь получили сотни тысяч детей. Внести свой вклад может любой желающий, передав вещи, необходимые школьникам.

«Такую инициативу можно только приветствовать, ведь помощь получат реально нуждающиеся в ней: дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из новых регионов и из семей участников СВО», - поделился мнением политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Параллельно с этой акцией в рамках партийного проекта «Новая школа» идет «Родительская приемка»: представители ЕР совместно с родительской общественностью проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

Как рассказала координатор партпроекта, заместитель руководителя партии в Госдуме Алена Аршинова, депутаты «Единой России» также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке ко Дню знаний.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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