В Пензе полицейские рассказали о семейном счастье

08.07.2025 | 12:14

В День семьи, любви и верности пензенские полицейские поделились своей историей счастливого брака.

Супружеская пара Семена и Веры Юртаевых работает в УМВД. Муж - оперуполномоченный управления уголовного розыска, а жена - эксперт-криминалист.

Людей объединила работа.

«Помню, как будто это было вчера. Мы выехали на осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы по делу о краже из дачного домика. Именно там я познакомился с Верой», - рассказал Семен Юртаев.

Коллеги долго общались, после чего инициативу в свои руки взяла Вера - пригласила полицейского в кино. Пара стала встречаться.

В 2019 году в День уголовного розыска сотрудники сыграли свадьбу. В 2022-м на свет появилась их дочь Ксения. Родители стремятся дать ей все самое лучшее, чтобы она росла в атмосфере любви и гармонии, подчеркнула Вера.

Полицейские признались, что работа помогает им лучше понимать друг друга.

«Мы дружны и едины, и вместе нам по плечу любые трудности», - отметил Семен.