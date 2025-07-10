Летнюю подработку детей не учтут при назначении единого пособия

10.07.2025 | 15:44

При назначении единого пособия не учтут доходы от летней подработки подростков до 18 лет, рассказали в пензенском отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Главные условия при этом: подросток должен не менее 6 месяцев из расчетного периода учиться в школе, среднем специальном учебном заведении или вузе по очной форме, факт обучения требуется подтвердить справкой из образовательной организации.

«Официальное трудоустройство подростка является стартом для формирования страхового стажа, от которого напрямую зависит размер будущих выплат по больничному листу, а также начнет формирование будущая пенсия», - пояснили специалисты.

Единое пособие назначается семьям с низким доходом после комплексной оценки нуждаемости.

Размер выплаты определяется исходя из заработка каждого трудоспособного члена семьи, среднедушевой доход не должен превышать уровень регионального прожиточного минимума на душу населения (в Пензенской области - 14 869 рублей в 2025-м).

Специалисты складывают доходы всех членов за учитываемый год, затем делят получившуюся сумму на 12 и количество человек в семье.

«В 2025 году единое пособие на детей в Пензенской области в зависимости от среднедушевого дохода составляет 100% прожиточного минимума на ребенка (14 449 рублей), 75% прожиточного минимума (10 836 рублей), 50% прожиточного минимума (7 224 рубля)», - рассказали в Соцфонде.