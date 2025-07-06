Пензенца ударили ножницами в спину из-за ненужных в доме вещей

06.07.2025 | 11:07

В Пензе на 39-летнего местного жителя завели уголовное дело после нападения с ножницами на 54-летнего родственника.

Горожанин поругался с дядей из-за того, что тот приносил в дом ненужные вещи. После словесной перепалки племянник взял ножницы и ударил ими оппонента в спину.

Раненому родственнику потребовалась помощь врачей. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Нападавший признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - рассказали в областном УМВД РФ.

Ранее в Пензе мужчина погиб после спора из-за чужой девушки.