Кузнечанка получила 52 000 рублей, назвавшись безработной

04.07.2025 | 10:49

Жительницу Кузнецка обвинили в мошенничестве при получении выплат по безработице. Пособие ей начисляли с октября 2024-го по март 2025-го.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что на самом деле все это время кузнечанка трудилась на нескольких работодателей. Таким образом, более 52 000 рублей она получила от государства незаконно.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследовано уголовное дело», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Надзорный орган обратился в суд, требуя взыскать с женщины незаконно полученную сумму. Иск полностью удовлетворили.

Кроме того, проверка выявила, что кузнечанка работала без оформления трудовых договоров. Зарплату ей выдавали в конверте.

На 2 работодателей женщины составили административные протоколы. Их оштрафовали на 5 000 и 10 000 рублей.