В Пензенской области за полгода ЭКО помогло родиться 129 детям

17.07.2025 | 13:04

В Пензенской области за январь - июнь этого года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису ОМС, на свет появились 129 детей, в их числе 11 двоен.

«В 2025 году процедура ЭКО на территории области проведена по 465 случаям, за пределами региона - по 29 случаям», - сообщили в территориальном фонде ОМС.

Медики 112 раз провели криоконсервацию (глубокую заморозку в жидком азоте) эмбрионов и 240 раз разморозили их и перенесли в полость матки.

Общая стоимость всех процедур составила 52,3 млн руб.

«Парам, планирующим стать родителями, доступна бесплатная диспансеризация по полису ОМС, направленная на оценку репродуктивного здоровья. Это обследование помогает выявить возможные отклонения и заболевания, которые могут осложнить беременность, роды и восстановление после них», - напомнили специалисты.

С начала года свое репродуктивное здоровье оценили более 61 000 жителей региона. На эти цели из бюджета направили свыше 83,8 млн рублей.