Общество

Нуждающимся предложили выдавать продовольственные сертификаты

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В России планируют ввести новую меру финансовой поддержки. Нуждающимся гражданам хотят выдавать продовольственные сертификаты.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму РФ в пятницу, 4 июля. С документом ознакомилась «Парламентская газета».

Сумма сертификата составит 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе (в Пензенской области - 16 237 рублей в 2025 году). Им можно будет воспользоваться только для приобретения продуктов питания: хлеба, молока, яиц, мяса и так далее.

Меру предложили распространить на семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а также на одиноко проживающих граждан с доходом ниже прожиточного минимума.

«Инициатива предполагает заявительный порядок получения сертификата, то есть тем, кто рассчитывает на дополнительную поддержку, нужно будет обратиться в МФЦ, комитет, департамент или местное министерство труда и социальной защиты, подать заявление и документы и дождаться решения по ним. Каждый сертификат будет иметь ограниченный срок действия, но если, после того как он истечет, финансовая ситуация получателя не изменится, можно будет обратиться за новым», - пишет издание.

В Пензенской области по итогам 2024 года за чертой бедности жили 8,3% населения.

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