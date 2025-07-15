За полгода 1 337 пар получили сертификаты на медобследование

15.07.2025 | 21:10

За первое полугодие 2025-го в Пензенской области 1 337 парам вручили сертификаты здоровья молодоженов.

Таким образом их приглашают на бесплатную диагностику репродуктивных функций в соответствующее отделение клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, где профильные специалисты дадут профессиональные рекомендации.

«Механизм получения сертификата максимально прост: документ выдается территориальными отделами ЗАГС непосредственно в день регистрации брака», - уточнили в региональном минтруде.

Ранее в минздраве сообщили, что Пензенская область находится в числе субъектов РФ с самой низкой рождаемостью. Она занимает 76-е место из 85.

За 5 лет количество рождений детей в регионе уменьшилось на 1 952. «То есть за эти годы еще почти 2 000 детей могли бы родиться дополнительно, но они не рождаются», - констатировала первый замминистра здравоохранения Марина Воробьева в апреле.

Она назвала несколько причин низкого показателя рождаемости. К примеру, жительницы области поздно решаются стать матерями: возраст пензячек, у которых появляется первый ребенок, приближается к 29 годам. В приоритете у женщин - получение образования, трудоустройство и карьера, покупка машины, выплата ипотеки. Уже потом они задумываются о детях.

Также влияют экономическая ситуация, недостаток рабочих мест в регионе (из-за него супруги не проживают вместе, так как один из них трудится в другом городе).