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Общество

В Детском парке ликвидируют деревья, зараженные златкой

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В Пензе в Детском парке (Кронштадтская, 1а) опиливают деревья, которые заражены ясеневой изумрудной златкой. Работы проводят в четверг, 17 июля.

Опиловкой и сносом растений, которые нельзя восстановить, занимаются сотрудники отдела озеленения парка.

«В дальнейшем на территории запланирована компенсационная высадка новых зеленых насаждений», - рассказали в администрации парка Белинского, в ведомстве которого находится Детский парк.

В Детском парке ликвидируют деревья, зараженные златкой

Изумрудная златка - опасный вредитель, который может погубить молодые или ослабленные деревья.

В Пензе златкой заражено около 5 000 растений в разных районах города. Так, специалистам пришлось вырубить погубленные деревья в сквере Белинского. Множество растений засохло в Комсомольском парке, их еще предстоит ликвидировать.

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Источник — фото парка Белинского
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