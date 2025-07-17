В Детском парке ликвидируют деревья, зараженные златкой

17.07.2025 | 15:12

В Пензе в Детском парке (Кронштадтская, 1а) опиливают деревья, которые заражены ясеневой изумрудной златкой. Работы проводят в четверг, 17 июля.

Опиловкой и сносом растений, которые нельзя восстановить, занимаются сотрудники отдела озеленения парка.

«В дальнейшем на территории запланирована компенсационная высадка новых зеленых насаждений», - рассказали в администрации парка Белинского, в ведомстве которого находится Детский парк.

Изумрудная златка - опасный вредитель, который может погубить молодые или ослабленные деревья.

В Пензе златкой заражено около 5 000 растений в разных районах города. Так, специалистам пришлось вырубить погубленные деревья в сквере Белинского. Множество растений засохло в Комсомольском парке, их еще предстоит ликвидировать.