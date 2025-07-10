В Пензенской области упростили постановку на учет по беременности

10.07.2025 | 17:21

В Пензенской области с 1 июля стартовал проект по поддержке материнства. Он подразумевает упрощенный порядок постановки на учет по беременности для наблюдения в женской консультации.

Узнав о своем положении, будущие матери должны записаться на прием к акушеру-гинекологу. В медучреждение стоит прийти за 15 минут до назначенного времени, чтобы оформить в регистратуре нужные документы.

«Далее идет первичный прием, который включает в себя постановку на учет, сбор анамнеза, внесение сведений в регистр беременных и выдачу направлений на необходимые исследования», - сообщила первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, ее слова приводит региональный минздрав.

Во второй день женщины сдают анализы и проходят врачей, а в третий возвращаются к акушеру с результатами, чтобы спланировать тактику ведения беременности.

«Реализуя данный проект, мы стараемся, чтобы женщина тратила как можно меньше своего свободного времени. Систематизируем работу врача, который принимает участие в постановке на учет по беременности, и обеспечиваем своевременную и качественную медико-социальную помощь в женских консультациях», - отметила Марина Воробьева.