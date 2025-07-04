Матерям-героиням хотят предоставить новые льготы

04.07.2025 | 08:26

В Госдуму РФ внесли законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», льгот наравне с Героями России. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие более 10 детей. Таким россиянкам хотят предоставить льготы по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию Предлагается освободить их от оплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг (капремонт, содержание и ремонт общего имущества дома, расход воды и электричества, потребляемых при содержании общего имущества дома).

Матерям-героиням намерены бесплатно передавать в собственность земельные участки и наделить правом на первоочередное предоставление строительных материалов для возведения дома.

Также россиянки, удостоенные этого звания, смогут получить бесплатное профессиональное образование.

Таким женщинам хотят предоставить право на бесплатную поездку 1 раз в год в поезде, самолете, междугороднем автобусе, на водном транспорте. Речь о пути туда и обратно.

Матери-героини могут отказаться от льгот и получать вместо этого ежемесячную денежную выплату - 72 403 рубля. Индексировать ее собираются раз в год, 1 февраля.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2026 года.