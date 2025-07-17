Пензенцы смогут добираться до Кавминвод на двухэтажном поезде

17.07.2025 | 14:08

Пензенцы смогут добираться на курорты Кавминвод на новом двухэтажном составе. Поезд № 229/230 Самара - Кисловодск будет курсировать с 24 июля по 19 сентября 1 раз в 4 дня.

«Маршрут поезда позволит также пассажирам из Сызрани, Пензы, Армавира и других городов добраться до популярных городов-курортов Минеральные Воды, Пятигорска, Ессентуки», - пояснили в «Куйбышевской железной дороге».

В составе поезда - вагоны купе и СВ.

Ранее была названа оптимальная длина отпуска. По словам психолога, отпуск должен продолжаться как минимум 8 дней. Правда, отдыхать более 11 дней тоже не стоит, отметил эксперт.

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить плату за возврат железнодорожных билетов до 10% стоимости. Так планируется бороться с их дефицитом, который нередко наблюдается в сезон отпусков, поскольку люди выкупают места заранее, а потом отказываются от поездки по тем или иным причинам.