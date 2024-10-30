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Общество

В Пензе 102 семьи получили жилищные сертификаты

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В 2024 году 102 семьи из Пензы получили сертификаты на 328 тыс. рублей, которые можно направить на приобретение или строительство жилья.

Общая сумма социальных выплат составила 33 млн 456 тыс. рублей.

Сертификат могут получить семьи, в которых родился первый ребенок. Сейчас таких в очереди 285.

«Семьи, где супруг, супруга или ребенок является инвалидом, а также семьи, в которых супруг или супруга являются (являлись) участниками специальной военной операции, включаются в список получателей соцвыплат в первоочередном порядке», - сообщили в администрации Пензы. Из 285-ти в очереди таких две.

Жилищные сертификаты выдаются с 2011 года. За все время (по 2023-й) их получили 1 577 семей областного центра. С вложением этих денег пензенцы приобрели более 64 тыс. кв. м жилья.

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