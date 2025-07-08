До +37 в Пензе: как избежать теплового удара

08.07.2025 | 13:25

В Пензе в ближайшие дни ожидается температура воздуха до +37 °С днем, ночью - не ниже +20 °С. Такая погода опасна для людей, а также может привести к чрезвычайным ситуациям.

В администрации города напомнили о мерах защиты от теплового удара. Пензенцам порекомендовали не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности - с 11:00 до 16:00.

Чтобы не перегреться, нужно выбирать одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и пить больше жидкости - от 1,5 до 3 л в день.

Нельзя купаться в необорудованных местах, нырять и плавать в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется перегреваться перед заходом в воду.

Особое внимание требуется уделить детям, поскольку их организм плохо приспособлен к жаре. Также несовершеннолетним запрещено посещать водоемы без присмотра взрослых.

«Следует помнить и о правилах безопасности: нельзя оставлять электроприборы включенными без присмотра, перегружать электрические сети. Сохранение такого температурного режима в течение длительного времени приводит к усилению пожарной опасности. Возможны происшествия и аварийные ситуации, связанные с возникновением пожаров в жилом секторе, на промышленных объектах и в лесных массивах», - предупредили в пресс-службе администрации.