Погода в Пензенской области 16 июля: туман, дождь, гроза

15.07.2025 | 22:00

16 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, вероятен кратковременный дождь, местами с грозой. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27, следующая ночь окажется почти такой же, как предыдущая, - до +13...+18.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

Ночью и утром возможен туман.

В старину в этот день наблюдали за насекомыми: если комары и мошкара вились кругами, то в ближайшие 7 суток ждали хорошую погоду; если бабочки–крапивницы прятались в укрытие, это сулило скорое начало дождя.