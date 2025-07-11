Погода в выходные: пензенцы ощутят влияние атмосферных фронтов

11.07.2025 | 13:23

В предстоящие выходные погода в Пензенской области изменится, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Фон атмосферного давления будет понижаться, и начнет сказываться влияние атмосферных фронтов. В дневные часы в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим будет постепенно понижаться. Днем в субботу ожидается до +36 градусов, в воскресенье - до +34, в понедельник - до +30.

О том, что жара в Пензенской области скоро начнет спадать, заявили и метеорологи центра погоды «Фобос».

«У границ России столкнулись солнечный антициклон и атлантический циклон. Постепенно облачный вихрь будет оттеснять очаг высокого давления к северо-восточным отрогам Урала, и над Русской равниной вновь станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности», - уточнили они.