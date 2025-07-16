17 июля в Пензенской области подует северный ветер

16.07.2025 | 21:00

17 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, вероятен кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28, следующая ночь окажется такой же, как предыдущая.

На протяжении суток будет дуть северный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

В старину в этот день следили за природой: если на небе было много облаков и они плыли кучками, это сулило тепло; если гром гремел особенно громко, вскоре шел град; если на деревьях появлялись желтые листья, осень и зима наступали рано.

Кроме того, считалось, что погода 17 июля такая же, какая будет 11 августа.