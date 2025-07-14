С затопленных ливнем улиц Пензы откачивают воду

14.07.2025 | 10:44

В ночь на понедельник, 14 июля, в Пензе прошел ливень. С затопленных улиц теперь откачивают воду.

По словам главы города Олега Денисова, для очистки ливнеприемных колодцев, отвода и откачки воды привлекли 6 мобильных бригад МБУ «Пензавтодор», это 22 человека.

«Работы выполняют на проспекте Строителей, улицах Некрасова, Каракозова, Аустрина, Баумана, Урицкого и Володарского», - перечислил Денисов.

Пензенцы выложили в Сеть кадры из разных мест. Например, с затопленной дороги, соединяющей проспекты Строителей и Победы в районе строительного гипермаркета «Лемана ПРО». Несколько водителей там оказались буквально посреди озера.

Горожане с возмущением отметили, что после дождей под водой регулярно оказываются одни и те же территории, значит, глобально проблема с ливневкой не решается, а локальные меры не помогают.