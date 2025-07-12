Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 13 июля

12.07.2025 | 16:21

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 13 июля, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Термометр покажет +16…+21 градус, рассказали в Приволжском УГМС.

Утром ожидается +25 и переменная облачность.

Днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами вероятна гроза. Ветер будет дуть с востока, порывы достигнут 7-12 м/с.

Воздух прогреется до +28…+33 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что в ближайшее время погода в регионе изменится. Атмосферные фронты начнут оказывать свое влияние, и температурный режим станет постепенно понижаться.