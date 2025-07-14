15 июля погода в Пензенской области не изменится

14.07.2025 | 21:00

Во вторник, 15 июля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. И в светлое, и в темное время суток ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +15...+20 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30.

В ночь на среду по области прогнозируется от +14 до +19 градусов.

В народном календаре 15 июля - Берегиня. На Руси подмечали: если к этому дню на деревьях появилось много желтых листьев, осень и зима будут ранними.