14 июля в Пензенской области ожидаются дождь и гроза

13.07.2025 | 15:51

В понедельник, 14 июля, пензенцев ждет жаркий, но дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +16...+21 градус, днем воздух разогреется до +26...+31. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет дождь, местами гроза.

Ранее метеорологи центра погоды «Фобос» заявили, что жара в Пензенской области скоро начнет спадать.

«У границ России столкнулись солнечный антициклон и атлантический циклон. Постепенно облачный вихрь будет оттеснять очаг высокого давления к северо-восточным отрогам Урала, и над Русской равниной вновь станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности», - уточнили они.

14 июля в народном календаре - Кузьма и Демьян. Предки верили, что если в этот день погода окажется теплой, то такой она останется до конца лета.