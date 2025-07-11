12 июля в Пензенской области прогнозируется дождь

11.07.2025 | 20:30

12 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +17...+22 градуса, будет преимущественно без осадков. Днем воздух раскалится до +31...+36, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер, в темное время его порывы не превысят 4-9 метров в секунду, в светлое усилятся до 7-12.

Ранее синоптики предупредили, что фон атмосферного давления в выходные начнет понижаться и станет сказываться влияние атмосферных фронтов.

В старину подмечали, если 12 июля идет дождь, то на Новый год будет сильная метель.