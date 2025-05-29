На ул. Яшиной строят разворотное кольцо и стоянку для автобусов

29.05.2025 | 13:55

В Дальнем Арбекове идет строительство разворотного кольца и стоянки для общественного транспорта.

«После завершения работ автобусы будут парковаться на улице Яшиной», - пояснили в Управлении ЖКХ г. Пензы. Объекты в районе «Лугометрии» должны сдать в начале июня, уточнили в ведомстве.

Ранее в региональном минстрое сообщили, что введение кольца и стоянки в эксплуатацию позволит продлить схемы движения автобусов № 40 («Стадион «Пенза» - «Поселок Нефтяник») от конечной «Арбековская Застава» до «Лугометрии».

Из-за отсутствия места для общественного транспорта, где работники могли бы отдохнуть между рейсами и в обеденный перерыв, прежде также отказывались продлить схемы движения маршрутов № 30, 33, 54, 66, 70, 99, 130 от остановки «Арбековская Застава» до ЖК «Лугометрия».

Внесут ли такие изменения после окончания строительства, пока неизвестно.