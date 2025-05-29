Сетевое издание|18+|Четверг|29 мая 2025|15:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

На ул. Яшиной строят разворотное кольцо и стоянку для автобусов

Печать
Telegram

В Дальнем Арбекове идет строительство разворотного кольца и стоянки для общественного транспорта.

На ул. Яшиной строят разворотное кольцо и стоянку для автобусов

«После завершения работ автобусы будут парковаться на улице Яшиной», - пояснили в Управлении ЖКХ г. Пензы. Объекты в районе «Лугометрии» должны сдать в начале июня, уточнили в ведомстве.

Ранее в региональном минстрое сообщили, что введение кольца и стоянки в эксплуатацию позволит продлить схемы движения автобусов № 40 («Стадион «Пенза» - «Поселок Нефтяник») от конечной «Арбековская Застава» до «Лугометрии».

Из-за отсутствия места для общественного транспорта, где работники могли бы отдохнуть между рейсами и в обеденный перерыв, прежде также отказывались продлить схемы движения маршрутов № 30, 33, 54, 66, 70, 99, 130 от остановки «Арбековская Застава» до ЖК «Лугометрия».

Внесут ли такие изменения после окончания строительства, пока неизвестно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УЖКХ г. Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте