В Пензе автомобилист подрезал автобус, пострадали пассажиры

01.07.2025 | 09:57

В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с участием общественного транспорта, случившегося на проспекте Строителей 7 июня.

По предварительным данным, в 17:00 неустановленный автомобилист создал помеху для движения автобуса марки МАЗ, из-за чего шоферу пришлось резко затормозить.

Сразу несколько пассажиров упали в салоне, среди них женщина 1974 года рождения, девушка 2004-го, мальчик 2010-го. Пострадал также малыш 2024 года рождения.

Автомобилист скрылся с места аварии.

Свидетелей данного происшествия убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.