В Пензе пассажир устроил дебош в междугороднем автобусе

01.07.2025 | 14:33

В Пензе росгвардейцы задержали 45-летнего пассажира, устроившего пьяный дебош в междугороднем автобусе.

Инцидент случился в понедельник, 30 июня, на автовокзале. В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в салоне находится нетрезвый мужчина, ведет себя агрессивно, пристает к пассажирам, мешает водителю и отказывается покидать транспорт.

«Прибывшие росгвардейцы оперативно пресекли хулиганские действия и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в Пензе прогулка горожанина по ночным барам закончилась в отделении УМВД. Мужчина приставал к посетителям и работникам, предлагая им померяться силой, и провоцировал на драку.

Обстановка накалилась до такой степени, что в начале четвертого часа утра сотрудник заведения был вынужден нажать тревожную кнопку.