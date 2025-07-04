В Пензе проведут богослужения в Рождество Иоанна Крестителя

04.07.2025 | 10:31

В понедельник, 7 июля, православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи. Жителей Пензы приглашают на праздничные богослужения.

6 июля в 17:00 начнется всенощное бдение (продолжительность 2,5-3 часа), 7-го числа в 8:30 – Божественная литургия.

Богослужения пройдут в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Иоанн Предтеча (Креститель) - самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Он жил примерно с 6-2 года до н. э. до 30 года н. э., сообщили в епархии.

Иоанн был последним пророком среди множества праведников, предсказывавших пришествие Христа. Святого называют Предтечей и Крестителем. Первым – потому что он пришел прежде Иисуса и проповедовал народу его появление. Вторым - потому что крестил Спасителя в Иордане.