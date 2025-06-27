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Из жизни

Остановку «Кинотеатр «Заря» в Ахунах могут перенести

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В управлении ЖКХ назвали затруднительным решение проблемы жителей Ахун, которые подвергают свою жизнь опасности из-за неудобной остановки «Кинотеатр «Заря» (улица Коннозаводская).

Проезжая часть с заездным карманом находится выше тротуара. Люди взбираются на горку по земле либо по лестнице (одна из двух ступеней - под наклоном) и ждут транспорт, рискуя попасть под колеса.

«В настоящее время ведется анализ возможных вариантов решения проблемы, сложившейся на улице Коннозаводской. Однако, учитывая особенности рельефа данной территории, ситуация осложняется.

В качестве одного из перспективных решений рассматривается возможность переноса остановочного пункта на альтернативную локацию, где уже будет предусмотрено обустройство остановочной площадки, включающей павильон и заездной карман», - написал представитель управления ЖКХ в телеграм-канале PenzaInform, комментируя проблему.

Эту идею уже раскритиковала местная жительница. «Не переносить остановку надо, а увеличить площадь остановки за счет широкого тротуара, можно сделать подпорную стенку. Было бы желание, а вариант найдется!» - отметила она.

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