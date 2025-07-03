На улице Калинина женщину зажало дверьми автобуса

03.07.2025 | 10:48

В Пензе разыскивают очевидцев происшествия с участием общественного транспорта. В нем пострадал человек.

Все случилось 12 мая в 16:30 на улице Калинина. 73-летнюю пассажирку автобуса марки Scania OmniLink зажало дверьми.

Женщина получила травмы, сообщили в областной ГАИ.

Свидетелей этого происшествия попросили позвонить по номерам: 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-03. Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в Пензе разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Строителей 7 июня. В 17:00 неустановленный автомобилист создал помеху для движения автобуса марки МАЗ, из-за чего шоферу пришлось резко затормозить.

Несколько пассажиров упали в салоне, в их числе 15-летний подросток. Пострадал также малыш 2024 года рождения. Водитель с места происшествия скрылся.