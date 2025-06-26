Объяснено исчезновение автобуса с маршрута № 34

26.06.2025 | 13:37

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали, почему с маршрута № 34, связывающего улицы Зеленодольскую и Егорова (КПД), исчез автобус большого класса. Его запустили в мае в тестовом режиме.

Ранее пензенцы неоднократно жаловались на недостаточную вместимость маршруток (их приходилось брать штурмом) и несоблюдение интервала в часы пик. Появление автобуса обрадовало горожан.

Однако тестовый режим завершился, и автобус убрали. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ведомстве, анализ пассажиропотока завершен.

Пензенцев снова возят только маршрутки, на линию выходят от 5 до 8 микроавтобусов.

Шанс, что горожане еще увидят автобус на маршруте № 34, есть. «При условии финансирования из бюджета Пензенской области планируется перевод маршрута на регулируемый тариф и замена подвижного состава на автобусы большого класса», - пояснили в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.